İran'da 8 aktiviste "ABD'yle iş birliği" ve "casusluk" suçundan 4 ila 10 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da 8 aktiviste 'ABD'yle iş birliği' ve 'casusluk' suçundan 4 ila 10 yıl hapis - Son Dakika

İran'da 8 aktiviste "ABD'yle iş birliği" ve "casusluk" suçundan 4 ila 10 yıl hapis

6 saat önce

İran'da "ABD hükümeti ile iş birliği" ve "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyeti yürütmekle" suçlanan 8 çevre aktivisti hakkında verilen 4 ile 10 yıl arasındaki hapis cezaları Yüksek Mahkeme tarafından onandı.

İran'da 8 aktiviste

İran'da "ABD hükümeti ile iş birliği" ve "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyeti yürütmekle" suçlanan 8 çevre aktivisti hakkında verilen 4 ile 10 yıl arasındaki hapis cezaları Yüksek Mahkeme tarafından onandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, casusluk suçlamasıyla yargılanan çevre aktivistleri hakkında verilen kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce verilen hapis cezalarının Yüksek Mahkeme tarafından onandığını aktaran İsmaili; Murad Takbaz, Nilüfer Beyani, Humen Cukar, Tahir Kadiriyan, Sam Recebi ve Sepide Kaşan Dust adlı sanıkların "ABD hükümeti ile iş birliği" suçundan 6 ile 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldığını belirtti.

İsmaili, Emir Hüseyin Haleki Hamidi'nin "casusluk" suçundan 6 yıl ve Abdurrıza Kuhpaye'nin de "ulusal güvenliğe karşı eylem" suçundan 4 yıl hapse mahkum edildiğini kaydetti.

Bilim insanları Hamaney'e "adil yargılama" çağrısında bulunmuştu

İran'ın farklı eyaletlerinde 2018 başlarında birçok çevre aktivisti tutuklanmış ve haklarında "çevrecilik kisvesi altında askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyetinde bulundukları" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bu süreçte İran ve Kanada vatandaşı çevre aktivisti Kavus Seyyid İmami, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde hayatını kaybetmişti. Sosyoloji alanında akademisyenlik yapan Seyyid İmami, İran'ın nadir bulunan hayvanlarını korumak için faaliyetlerde bulunan Pers Vahşi Yaşam Mirası Vakfı Müdürlüğünü de yürütüyordu.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı Danışmanı Ian Redmond ve BM Barış Elçisi unvanına sahip Jane Goodall'ın da olduğu 330 bilim insanı, çevre aktivisti ve akademisyen, Kasım 2018'de İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup yazarak "tutuklu çevre aktivistlerinin adil yargılanmasını" talep etmişti.

Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, 21 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından yargılanan aktivistlerin 4 ile 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldığını ancak karara 20 gün içinde itiraz hakkının bulunduğunu duyurmuştu.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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