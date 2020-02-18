İran'da 8 çevre aktivistine "ABD ile iş birliği ve casusluk" suçundan 4 ila 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da 8 çevre aktivistine 'ABD ile iş birliği ve casusluk' suçundan 4 ila 10 yıl hapis cezası - Son Dakika Dünya

İran'da 8 çevre aktivistine "ABD ile iş birliği ve casusluk" suçundan 4 ila 10 yıl hapis cezası

6 saat önce

Murad Takbaz, Nilüfer Beyani, Humen Cukar, Tahir Kadiriyan, Sam Recebi ve Sepide Kaşan Dust adlı sanıklar "ABD hükümeti ile iş birliği" suçundan 6 ile 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı

İran'da 8 çevre aktivistine

İran'da "ABD hükümeti ile iş birliği" ve "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyeti yürütmekle" suçlanan 8 çevre aktivisti hakkında verilen 4 ile 10 yıl arasındaki hapis cezaları Yüksek Mahkeme tarafından onandı.


İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, casusluk suçlamasıyla yargılanan çevre aktivistleri hakkında verilen kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:49 
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