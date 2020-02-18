İran'da 8 çevre aktivistine

İran'da "ABD hükümeti ile iş birliği" ve "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyeti yürütmekle" suçlanan 8 çevre aktivisti hakkında verilen 4 ile 10 yıl arasındaki hapis cezaları Yüksek Mahkeme tarafından onandı.



İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, casusluk suçlamasıyla yargılanan çevre aktivistleri hakkında verilen kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.