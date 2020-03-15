İran'da 91 yaşındaki Kovid-19 hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi - Son Dakika
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İran'da 91 yaşındaki Kovid-19 hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi

27 dakika önce

İran'daki Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 91 yaşındaki en yaşlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının tedavisi sonrası taburcu edildiğini bildirdi.

İran'da 91 yaşındaki Kovid-19 hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi, System.String[]

İran'daki Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 91 yaşındaki en yaşlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının tedavisi sonrası taburcu edildiğini bildirdi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Abbaszade, hastanın ismi ve tedavi süreci hakkında bilgi vermedi.

Söz konusu kişinin çiftçilikle uğraştığını ve düzenli beslendiğini belirten Abbaszade, "Kovid-19 tedavisi gören 91 yaşındaki en yaşlı hasta, Bem Pasteur Hastanesi'nden taburcu oldu." dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.

Ülkede vaka sayısı 13 bini aşarken, can kaybı 724'e yükseldi.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:26 Kaynak: AA
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