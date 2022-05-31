İran'da Abadan şehrinde iş merkezinin çökmesiyle başlayan gösterilere sert müdahale - Son Dakika
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İran'da Abadan şehrinde iş merkezinin çökmesiyle başlayan gösterilere sert müdahale

31.05.2022 09:13
İran'da Abadan şehrinde iş merkezinin çökmesiyle başlayan gösterilere sert müdahale

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 10 katlı bir iş merkezinin çökmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere polis sert müdahalede bulundu.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 10 katlı bir iş merkezinin çökmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere polis sert müdahalede bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, dün gece Abadan kentinde yüzlerce kişi, çöken 10 katlı bina nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.

Görüntülerde göstericilerin, hükümet, ülke yönetimi ve binanın müteahhidine karşı sloganlar attığı ve güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandığı görüldü.

Görüntülerde, protestoya müdahale eden güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı ve silahla ateş açtıkları görülüyor.

Öte yandan Abadan'la aynı saatlerde Buşehr ve Tahran'ın bazı bölgelerinde de protesto gösterileri düzenlendi.

Yaklaşık bir haftadır süren gösterilerde kaç kişinin yaralandığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Abadan'da yapımı süren 10 katlı Metropol İş Merkezi, 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki dört belediye başkanı dahil 13 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Huzistan Kızılay Teşkilatı Başkanı Vahid Şabani, yoğun şekilde devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 48 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını belirtmişti.

Abadan Valisi İhsan Abbaspur, dünkü açıklamasında, ölü sayısının 31'den 33'e yükseldiğini bildirmişti.

Enkazda arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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