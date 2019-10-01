İran'da "ABD adına çalışan casusa" idam cezası
54 dakika önce
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, CIA adına casusluk yapan bir kişinin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, CIA adına casusluk yapan bir kişinin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:26
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