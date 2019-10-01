Son Dakika Haberleri: İran'da "ABD adına çalışan casusa" idam cezası
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İran'da "ABD adına çalışan casusa" idam cezası

54 dakika önce

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, CIA adına casusluk yapan bir kişinin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İran'da

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, CIA adına casusluk yapan bir kişinin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:26 
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