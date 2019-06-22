Son Dakika Haberleri: İran'da ABD için çalışan casus idam edildi
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İran'da ABD için çalışan casus idam edildi

1 saat önce

İran Savunma Bakanlığında, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk faaliyeti yürüten bir kişi idam edilirken, eşine 15 yıl hapis cezası verildi.

İran'da ABD için çalışan casus idam edildi, System.String[]
İran Savunma Bakanlığında, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk faaliyeti yürüten bir kişi idam edilirken, eşine 15 yıl hapis cezası verildi. İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler birimi yaptığı açıklamada daha önce Savunma Bakanlığının Hava ve Uzay araştırmaları biriminde görev yapan Celal Hacizerar adlı kişinin ABD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildiğini duyurdu. ABD adına casusluk faaliyetleri nedeniyle idam edilen Hacizerar'ın eşi ise, casusluk faaliyetlerine ortak olma suçunda 15 yıl hapse mahkum edildi. İran emniyet birimleri tarafından uzun süre takip altında olan Hacizerar'ın evinde casusluk yaptığını delillendiren döküman ve belgeler bulunurken, CIA'den karşılığında para aldığı belirtildi. İran Savunma Bakanlığının Hava ve Uzay Araştırmaları Birimi füze programı ve üretimi faaliyetlerini yürütmekte.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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