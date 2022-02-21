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İran'da affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü - Son Dakika

İran'da affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü

21.02.2022 16:39
İran'da affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü

İran'da 18 yıl önce cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün ailesi tarafından affedildiğini öğrenmesinin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İran'da 18 yıl önce cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün ailesi tarafından affedildiğini öğrenmesinin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

"Hamshahrionline" haber sitesine göre, 18 yıl önce Bender Abbas kentinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün yakınları tarafından affedilerek ölüm cezasından kurtulduğunu duymasının ardından kalp krizi geçirdi.

Soyadı açıklanmayan 55 yaşındaki "Ekber" isimli mahkum hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Söz konusu mahkumun 2004 yılında Bender Abbas Cezaevine gönderildiği ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtiliyor.

İran'da uygulanan ceza hukukuna göre, cinayetten hüküm giyerek idam cezasına çarptırılan mahkumlar, maktul yakınları tarafından affedilmeleri halinde kan parası ödemek ve varsa aldıkları hapis cezalarını tamamlamakla mükellef oluyor.

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Kalp Krizi, Cinayet, Mahkum, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü - Son Dakika


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