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Son dakika haberleri: İran'da affedildiğini öğrenen idam mahkumu kalp krizinden öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: İran'da affedildiğini öğrenen idam mahkumu kalp krizinden öldü

21.02.2022 19:10
Son dakika haberleri: İran'da affedildiğini öğrenen idam mahkumu kalp krizinden öldü

Edinilen son dakika haberine göre İran'da 18 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle idama çarptırılan 55 yaşındaki mahkum, affedildiğini ve mahkeme tarafından kısas hükmünün kaldırıldığını öğrendiğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İran'da 18 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle idama çarptırılan 55 yaşındaki mahkum, affedildiğini ve mahkeme tarafından kısas hükmünün kaldırıldığını öğrendiğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İran basınında yer alan haberlerde, İran'ın Bender Abbas şehrinde 18 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle idama çarptırılan 55 yaşındaki mahkumun affedildiğini ve mahkeme tarafından kısas hükmünün kaldırıldığını öğrendiğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkumun ailesi tarafından yapılan açıklamada, cinayet suçundan idam cezası alan mahkumun 18 yıl boyunca ölüm korkusuyla yaşadığı ve öldürdüğü kişinin ailesi tarafından affedildiğini öğrendiğinde yaşadığı büyük sevinç nedeniyle kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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Kalp Krizi, Cinayet, Mahkum, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İran'da affedildiğini öğrenen idam mahkumu kalp krizinden öldü - Son Dakika


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