Son Dakika Haberleri: İran'da Afganistan Barış Müzakereleri Ele Alındı

İran'da Afganistan Barış Müzakereleri Ele Alındı

37 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Afganistan hükümeti, bu ülke halkının temsilcisi olarak karar alıcı makamdır.

İran'da Afganistan Barış Müzakereleri Ele Alındı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Afganistan hükümeti, bu ülke halkının temsilcisi olarak karar alıcı makamdır." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Zarif, başkent Tahran'da Afganistan Yüksek Barış Şurası Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Barış Özel Temsilcisi Muhammed Ömer Davutzey ile görüştü.

Zarif ile Davutzey, Afganistan'daki barış görüşmeleri ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Afganistan'daki barış ve istikrarın önemine vurgu yapan Zarif, ülkede tüm konularla ilgili son görüşün millete ait olması gerektiğine dikkati çekti. Zarif, şunları kaydetti:

"Afganistan hükümeti bu ülke halkının temsilcisi olarak karar alıcı makamdır. İran sürekli olarak Afganistan hükümeti ve halkına yardım etme çabası içinde olmuştur."

Davutzey de ülkesindeki barış müzakerelerinin hükümet tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:09 Kaynak: AA

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