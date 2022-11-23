İranlı bir kadın, İzmir'deki Türk kadınlarına tek tek bu notu uzattı: Sizin gibi saçlarımızı dalgalandırmamız bizim için suç

Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale neden oldu. Amini'nin vefatının ardından ülkede başlayan protestolar ise tüm hızıyla devam ediyor.

TEPKİLERE HER GÜN BİR YENİSİ EKLENİYOR

Sadece İran'la sınırlı kalmayan protestolar kendini dünyanın hemen her noktasında küçük büyük göstermeyi sürdürüyor. Konserlerde, futbol sahalarında, sokaklarda ve sosyal medyada süren tepkilere her gün bir yenisi ekleniyor.

İZMİR'İN FARKLI NOKTALARINDA KADINLARA DAĞITTI

Sosyal medyada yayınlanan bir video içeriği itibariyle oldukça dikkat çekti. Söz konusu videoda, İranlı kadın kendi hazırladığı tokaları yine kendi hazırladığı notla birlikte, İzmir'in farklı noktalarında gördüğü kadınlara ikonik olan yumruk selamıyla birlikte verdi.

"SAÇINIZIN DALGALANMASI İRAN'DA SUÇ"

İranlı kadının avucundaki toka ve notu gören kadınların aynı anda hem mutluluk hem üzüntü yaşaması kameraya yansıdı. Kadının hazırladığı notta yazan cümle ise şöyleydi; "Saçınızın rüzgarda dalgalanmasının İran'da suç olduğunu biliyor musunuz?" Bu cümleyi gören herkesin yüzünde buruk bir gülümseme belirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Videonun sonunda İranlı kadının hediye ettiği tokaların İzmirli kadınların kafalarına takıldığı anlar izleyenleri duygulandırdı.