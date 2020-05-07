İran'da Ahvaz Belediye Başkanı Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

İran'da Ahvaz Belediye Başkanı Kovid-19'a yakalandı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin merkez şehri Ahvaz'ın Belediye Başkanı Musa Şairi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin merkez şehri Ahvaz'ın Belediye Başkanı Musa Şairi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Fars Haber Ajansına göre, Ahvaz Belediye Başkanı Şairi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Şairi'nin evinde karantinada olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi. Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 486'ya, vaka sayısı ise 103 bin 135'e ulaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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