İran'da akaryakıt zammı sonrası protestolar

İran, (DHA)- İran'da akaryakıta yapılan zam sonrası ülkenin birçok kentinde protestolar düzenlendi.

Akaryakıta yapılan zam sonrası ülkenin Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Sircan, Geçsaran, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz, Tebriz ve Kirmanşah şehirlerinde vatandaşlar protestolar düzenleyip, yapılan zamma tepki gösterdi.

Sosyal medyada protestolara dair paylaşılan görüntülerde, bir akaryakıt istasyonunun ateşe verildiği görüldü.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik krize rağmen hükümetin, zamdan elde edilecek gelirden pay alma niyetinde olmadığını belirterek; akaryakıt zammından ekonomik sıkıntı yaşayanlar başta olmak üzere İran halkının fayda sağlayacağını aktardı.