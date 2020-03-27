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İran'da alkolün koronavirüsten koruduğu söylentileri nedeniyle sahte içki içen yüzlerce kişi öldü
6 saat önce
İran'da Covid-19 salgınından koruduğu söylentileri nedeniyle sahte içki içen yüzlerce kişi yaşamını yitirdi
İran'da Covid-19 salgınından koruduğu söylentileri nedeniyle sahte içki içen yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.
Koronavirüsün en çok etkilediği ve ölüm oranının dünya genelinde en üst sıralarda bulunduğu şeriatla yönetilen İran'da alkol tüketimi yasak.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:59
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