İran'da alkolün koronavirüsten koruduğu söylentileri nedeniyle sahte içki içen yüzlerce kişi öldü

İran'da Covid-19 salgınından koruduğu söylentileri nedeniyle sahte içki içen yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.



Koronavirüsün en çok etkilediği ve ölüm oranının dünya genelinde en üst sıralarda bulunduğu şeriatla yönetilen İran'da alkol tüketimi yasak.