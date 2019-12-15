İran'da ambalajlı satılan bazı keklerin içinden ilaç çıktı - Son Dakika
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İran'da ambalajlı satılan bazı keklerin içinden ilaç çıktı

6 saat önce

İran Gıda Sanayicileri Derneği Başkanı Kave Zergeran, bazı kentlerde, daha çok çocukların tükettiği ambalajlı keklerin içerisinde tablet şeklinde alınan ilaçlardan bulunduğunu bildirdi.

İran'da ambalajlı satılan bazı keklerin içinden ilaç çıktı, System.String[]

İran Gıda Sanayicileri Derneği Başkanı Kave Zergeran, bazı kentlerde, daha çok çocukların tükettiği ambalajlı keklerin içerisinde tablet şeklinde alınan ilaçlardan bulunduğunu bildirdi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Zergeran, "İran'ın doğusundaki bazı şehirler ve batısındaki bazı küçük kentlerde, genellikle alt gelir grubunun yaşadığı bölgelerde satılan ve çoğunlukla çocukların tükettiği paketli keklerin içerisinde hap olduğu tespit edilmiştir." dedi.

İlaçların içeriğine dair bilgi vermeyen Zerderan, bunların 12 farklı kek markasında bulunduğunu ifade etti.

İlk belirlemelere göre, söz konusu maddenin ürünlere fabrikadan çıkışları yapıldıktan sonra yerleştirildiğini dile getiren Zergeran, konunun güvenlik güçleri tarafından incelendiğini kaydetti.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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