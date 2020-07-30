İran'da amcası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayan genç kıza infaz - Son Dakika

İran'da amcası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayan genç kıza infaz

İran'da 16 yaşındaki bir genç kız, amcası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklamasının ardından 11'inci kattan atılarak infaz edildi.

İran'da 16 yaşındaki bir genç kız, amcası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklamasının ardından 11'inci kattan atılarak infaz edildi.

Olay, İran'ın başkent, Tahran' da amcası Mojtaba Namdar  tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyen Fatemeh Ghozat adlı 16 yaşındaki genç kızın, Namdar tarafından 11'inci kattan atılarak öldürülmesiyle meydana geldi. Amcası tarafından önce cinsel istismara uğrayan ve daha sonra da infaz edilen genç kızın olayı ülkede tepkilere neden oldu.

MAHKEME KEFALETLE SERBEST BIRAKTI

Mahkemenin Nambar'ı kefaletle serbest bırakılması ailenin tepkisine yol açtı. Yerel televizyona konuşan ölen genç kızın annesi Bariha Rahmani , "Kızımı gözlerimin önünde pencereden attı ve kızımın bedeni ellerimin arasındaydı. Kefaletle serbest bırakıldı ve şimdi özgürce dolaşıyor. Bu adam serbest nasıl bırakılır?" dedi.

"OĞLUMU ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR"

Amcası tarafından cinsel istismara uğrayarak öldürülen genç kızın annesi Rahmani, Nambar'ın oğlunu tehdit ettiğini ifade ederek, "Oğluma, Şimdi senin sıran' diyerek ölümle tehdit ediyor. Kendim ve çocuklarım adına endişeleniyorum. Adalet bekliyorum" diye konuştu.


İran'da amcası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayan genç kıza infaz
Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:29

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İran'da amcası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayan genç kıza infaz - Son Dakika Dünya
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