Son Dakika Haberleri: İran'da Ameliyatta Oksijen Tüpü Patladı: 1 Ölü

İran'da Ameliyatta Oksijen Tüpü Patladı: 1 Ölü

1 saat önce

İran'ın Semnan eyaletindeki bir hastanede ameliyat olan hasta oksijen tüpünün patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

İran'da Ameliyatta Oksijen Tüpü Patladı: 1 Ölü, System.String[]
İran'ın Semnan eyaletindeki bir hastanede ameliyat olan hasta oksijen tüpünün patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, hastane yetkililerinden Dr. Nevid Danayi, kalp ve diyabet hastalığı nedeniyle hastaneye başvuran ve ardından ameliyata alınan 50 yaşındaki hastanın, ameliyat sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Danayi, "Hastamız oksijen tüpünün ateş alması ve ardından patlaması sonucu üzücü şekilde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:35 Kaynak: AA

İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Çanakkale'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İkinci Tur Sonuçları Belli Oldu

Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız Tacizcisine Kurşun Yağdıran Kadının, Öldürdüğü Kişiyle Akraba Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:16:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Ameliyatta Oksijen Tüpü Patladı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]