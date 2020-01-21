İran'da Temyiz Mahkemesi, 2014'te düzenlenen "Anadil Günü" programına katılan 4 Azeri Türk aktivist hakkında 2'şer yıl hapis kararı verdi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (Hrana) haberine göre, Tahran 54 nolu Temyiz Mahkemesi, 2016'da Baharistan Birinci Sulh Devrim Mahkemesi'nin Azeri aktivistler Behnam Şeyhi, Ekber Azad, Ali Rıza Ferşi ve Hamid Menafi hakkında verdiği karara yapılan itirazı görüştü.

Temyiz Mahkemesi, söz konusu sanıklar için 2'şer yıl hapis ve 2'şer yıl sürgün cezası verdi.

Azeri aktivistler, Şubat 2014'te Tahran'a bağlı Baharistan ilçe merkezi Nesim Şehr'de düzenlenen "Anadil Günü" programına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.

Baharistan Birinci Sulh Devrim Mahkemesi 2016 yılında "ülke güvenliğini bozmaya yönelik toplantı düzenleme" suçlamasıyla yargılanan Azeri aktivistlerden Ferşi'nin 15 yıl, Azad, Şeyhi ve Menafi'nin ise 10'ar yıl hapsine hükmetmişti. Mahkeme ayrıca sanıkların tümünün yaşadıkları kentlerden 2'şer yıl süreyle sürgün edilmesine karar vermişti.

Temyiz Mahkemesi bugün verdiği nihai hükümle sanıklar hakkında daha önce verilen hapis cezalarında indirime giderken sürgün cezalarını ise onadı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO), 17 Kasım 1999'da aldığı kararla 21 Şubat "Uluslararası Anadil Günü" olarak kabul ediliyor.