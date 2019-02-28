İran'da Antik Döneme Ait 7 Parça Eser Ele Geçirildi
40 dakika önce
İran'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, Ahamenişler (Pers İmparatorluğu) dönemine ait 7 parça tarihi eser ele geçirildi.
İran
'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, Ahamenişler (Pers İmparatorluğu) dönemine ait 7 parça tarihi eser ele geçirildi.
Hürmüzgan Emniyet Müdür Vekili Abbas Ali Bihdaniferd, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin istihbarat üzerine Rudan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlediğini açıkladı.
Operasyonda iki tarihi eser kaçakçısının gözaltına alındığını aktaran Bihdaniferd, 7 milyar riyal (yaklaşık 166 bin dolar) değerinde olduğu tespit edilen antik döneme ait 7 heykelin ele geçirildiğini belirtti.
Behdaniferd, Kültürel Miras Kurumu uzmanları tarafından incelenen tarihi eserlerin, M.Ö. 550-330 yıllarında hüküm süren Pers İmparatorluğu dönemine ait olduğunun tespit edildiğini kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:26 Kaynak: AA
Terzinin Evine Yapılan Operasyonda Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi
Kumar Baskınında 47 Kişi Gözaltına Alındı
Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi
Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün