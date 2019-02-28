Son Dakika Haberleri: İran'da Antik Döneme Ait 7 Parça Eser Ele Geçirildi

İran'da Antik Döneme Ait 7 Parça Eser Ele Geçirildi

40 dakika önce

İran'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, Ahamenişler (Pers İmparatorluğu) dönemine ait 7 parça tarihi eser ele geçirildi.

İran'da Antik Döneme Ait 7 Parça Eser Ele Geçirildi, System.String[]
İran'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, Ahamenişler (Pers İmparatorluğu) dönemine ait 7 parça tarihi eser ele geçirildi.

Hürmüzgan Emniyet Müdür Vekili Abbas Ali Bihdaniferd, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin istihbarat üzerine Rudan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlediğini açıkladı.

Operasyonda iki tarihi eser kaçakçısının gözaltına alındığını aktaran Bihdaniferd, 7 milyar riyal (yaklaşık 166 bin dolar) değerinde olduğu tespit edilen antik döneme ait 7 heykelin ele geçirildiğini belirtti.

Behdaniferd, Kültürel Miras Kurumu uzmanları tarafından incelenen tarihi eserlerin, M.Ö. 550-330 yıllarında hüküm süren Pers İmparatorluğu dönemine ait olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:26 Kaynak: AA

İran, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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