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İran'da antik seddin kalıntıları bulundu

7 saat önce

Arkeologlar, İran'ın batısındaki Serpol Zehab şehri yakınlarında Antik Çağ'dan kalma bir seddin kalıntılarını buldu.

İran'da antik seddin kalıntıları bulundu, System.String[]

Arkeologlar, İran'ın batısındaki Serpol Zehab şehri yakınlarında Antik Çağ'dan kalma bir seddin kalıntılarını buldu.

Tahran Üniversitesinden arkeolog Secced Ali Baigi, "Antiquity" dergisinde yayımladığı makalede, Irak sınırı yakınındaki Serpol Zehab şehri sınırlarında 115 kilometre uzunluğundaki bir seddin kalıntılarının bulunduğunu bildirdi.

Yapının büyük bölümü harap durumda olduğu için seddin sembolik mi yoksa savunma amaçlı mı olduğunun anlaşılmadığını ifade eden Baigi, antik bir imparatorluğun sınırı olarak işlev gördüğünü tahmin ettiklerini belirtti.

Çevrede yaşayan halkın uzun yıllardır varlığından haberdar olduğu kalıntılar, ilk kez arkeologlar tarafından kayda geçirildi.

Daha önce, bölgede başka bir arkeolog ekibinin de çalışma yürüttüğü ancak bu çalışmanın bulgularının yayımlanmadığı kaydedildi.

Kuzeyde Bamu Dağları'ndan güneyde Zahav Marg köyüne doğru uzanan seddin, Milattan Önce (M.Ö.) 4. yüzyıl ila Milattan Sonra (M.S.) 6. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.

Duvar genişliği yaklaşık 4 metre ve yüksekliği 3 metre olan seddin inşası için 1 milyon metreküp taş kullanıldığı hesap ediliyor.

Seddin M.Ö. 247 ila M.S. 224 yıllarında bölgede hüküm süren Part İmparatorluğu'na veya M.S. 224 ila M.S. 651 yıllarında hüküm süren Sasani İmparatorluğu'na ait olduğu tahmin ediliyor.

Tahran, Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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