İran'da Arak nükleer reaktörünü yapılandırma çalışmalarında ikinci safha tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da Arak nükleer reaktörünü yapılandırma çalışmalarında ikinci safha tamamlandı - Son Dakika

İran'da Arak nükleer reaktörünü yapılandırma çalışmalarında ikinci safha tamamlandı

6 saat önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Arak Ağır Su Reaktörü'nde sıcak su havuzu ve pompalarından oluşan ikinci bölümün inşasının tamamlandığını söyledi.

İran'da Arak nükleer reaktörünü yapılandırma çalışmalarında ikinci safha tamamlandı, System.String[]

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Arak Ağır Su Reaktörü'nde sıcak su havuzu ve pompalarından oluşan ikinci bölümün inşasının tamamlandığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Arak nükleer reaktöründe düzenlenen açılış töreninde konuşan Salihi, "Bugün Arak reaktörünün ikinci safhasının açılışına şahit oluyoruz. Bu bölümde reaktörün kalbinde meydana gelen sıcaklık tahliye edilecek. İkinci bölümün kontrol odası da tamamlandı." dedi.

Salihi, birinci bölümdeki ekipmanları yenileme çalışmalarının sona ermesiyle 3-4 ay zarfında reaktörün test çalışmalarına başlanacağını belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, temmuz ayında yaptığı açıklamada, modernizasyon çalışmalarının tamamlanması sonrasında reaktörün yeniden faaliyete gireceğini duyurmuştu.

Batı ülkeleri, reaktörün kapatılmasını istemişti

Nükleer müzakereler döneminde Batı ülkeleri, Arak Ağır Su Reaktörü'ne yönelik endişelerini belirtmiş, İran'dan reaktörün kapatılarak çok daha az miktarda plütonyum üretecek başka bir reaktör kurmasını talep etmişti.

İran ise Arak Ağır Su Reaktörü'ne tıbbi ihtiyaçlara yönelik radyoizotoplar üretimi için gerek duyulduğunu belirterek talepleri reddetmiş ancak daha sonra endişeleri gidermek amacıyla reaktörü yeniden yapılandırarak normal üretimin beşte biri oranında plütonyum üretmeyi teklif etmişti.

Bu doğrultuda Nisan 2017'de reaktörün yeniden yapılandırılmasına ilişkin anlaşma imzalanmış ancak ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşmayı uygulama süreci ağır ilerlemişti. Salihi, geçen aylarda yaptığı açıklamada, reaktörü yeniden yapılandırma çalışmalarının Çin ve İngiltere'nin iş birliğiyle sürdürüldüğünü bildirmişti.

ABD yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran, anlaşmanın tarafı BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'dan mutabakatın korunmasını istemiş ancak beklentisi karşılanmamıştı. Bunun üzerine Tahran yönetimi, nükleer taahhütlerini azaltma kapsamında, anlaşmada belirtilen uranyum stok miktarını 1 Temmuz'da, zenginleştirilmiş uranyum limitini ise 8 Temmuz'da aştığını duyurmuştu. 7 Eylül'de devreye giren üçüncü aşamada, uranyumu yüzde 20'den fazla zenginleştirme kapasitesine sahip gelişmiş santrifüjler kullanmaya başlandı. İran, kasım ayında dördüncü adım olarak Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başladı.

İranlı yetkililer, anlaşmadaki çıkarlarının korunmaması halinde nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceklerini belirtiyorlar.

Ankara Ticaret Odası, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van Gölü'nde ilk kez görüldü: İnci kefali için büyük tehlike
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, İran'a uyguladığı yaptırımları sona erdirmek zorunda kalacak" İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
21:34 Trabzon'da orman yangını - Son Dakika
21:34 Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü - Son Dakika
21:33 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1) - Son Dakika
21:32 FETÖ'nün sözde "Burdur il sorumlusu"na 13 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
21:31 KOCAELİ Kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:42 Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:40:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da Arak nükleer reaktörünü yapılandırma çalışmalarında ikinci safha tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]