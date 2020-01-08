İran'da art arda deprem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da art arda deprem - Son Dakika

İran'da art arda deprem

6 saat önce

İran'da 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İran'da art arda deprem, System.String[]

İran'da 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), İran'da biri 4.9 diğeri 4.5 olmak üzere iki deprem olduğunu açıkladı. USGS, İran'ın Borazcan şehrinde nükleer tesis yakınlarında yerel saatle 2.20'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.


Bir saat sonra meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssünün ise Borazcan şehrinin 17 kilometre uzağında olduğu kaydedildi. Depremlerde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Deprem, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz
ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! Yaralılar var

Son Dakika Haberleri
16:02 Nefes Eğitimi denince ilk akla gelen isim: Nevşah Fidan - Son Dakika Haber
16:01 Zarif: İran'in saldırısı ABD'ye karşı meşru bir 'kendini koruma' eylemidir - Son Dakika Haber
15:57 Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! Yaralılar var - Son Dakika Haber
15:55 Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet - Son Dakika Haber
15:50 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek. - Son Dakika Haber
15:15 Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 16:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da art arda deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]