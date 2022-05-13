İran'da artan gıda fiyatlarına karşı protesto: 22 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İran'da artan gıda fiyatlarına karşı protesto: 22 kişi tutuklandı

13.05.2022 12:52
İran'da artan gıda fiyatlarına karşı protesto: 22 kişi tutuklandı

İran'ın birçok eyaletinde artan gıda fiyatlarını protesto etmek için sokağa inen göstericiler arasında bulunan 22 kişi tutuklandı.

İran'ın birçok eyaletinde artan gıda fiyatlarını protesto etmek için sokağa inen göstericiler arasında bulunan 22 kişi tutuklandı.

İran'ın güneyindeki birçok eyalette gıda fiyatlarındaki pahalılık nedeniyle gösteriler düzenlendi. Huzistan, Luristan, Çaharmahal ve Bahtiyari ile Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletlerindeki protestolarda göstericiler, emniyet güçleriyle çatıştı. Huzistan eyaletinin Andimeşk kentinde 15, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinin Yasuc kentindeki gösterilerde ise 7 gösterici tutuklandı. Andimeşk kentinde yaklaşık 200 kişinin katıldığı gösteriler sırasında 1 itfaiyecinin de yaralandığı öğrenildi.

Huzistan eyaletindeki protestolarda bazı marketleri yağmalayan göstericiler, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'na ait bir camiyi de ateşe verdi. Yolları kapatarak lastikleri ve ağaçları yakan protestocular, hükümetin temel gıda malzemeleri için sunduğu sübvansiyonları kaldırmasına tepki göstererek, fiyat artışlarının geri alınması istedi.

İran'da hükümetin gıda malzemeleri için sunduğu sübvansiyonu kaldırması temel gıda ürünlerinde fiyatların artmasına neden oldu. Gıda ürünlerine yüzde 30 oranında yapılan zamlar sonrası hükümet un, yağ, makarna, şeker ve buğday dışında hiçbir gıda malzemesinde fiyat artışına gidilmeyeceğini açıklamıştı. - HUZİSTAN

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Protesto, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İran'da artan gıda fiyatlarına karşı protesto: 22 kişi tutuklandı - Son Dakika


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