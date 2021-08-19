İran'da artan salgına rağmen Aşure Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışa rağmen başkent Tahran başta olmak üzere muhtelif şehirlerde Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi.
Tahran'ın güneydoğusundaki Devlet Abad Mahallesi'de düzenlenen törene çok sayıda kişi katıldı.
Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin anıldığı etkinlik kapsamında ağıtlar yakıldı, ilahiler okundu.
Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilişini anmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında kurulan çadır yakıldı.
Kaynak: AA
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