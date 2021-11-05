İran'da aşılamanın artmasıyla salgındaki vaka ve can kayıpları azalıyor - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 6. dalga uyarıları yapılsa da aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla vaka sayıları ve virüs kaynaklı can kayıplarında ciddi düşüş kaydedildi.

Yerli ve yabancı aşıların kullanıldığı İran'da, Kovid-19'la mücadele kapsamında şu ana kadar uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı toplamda 92 milyon 677 bin 737'ye ulaştı.

İran'da 17 Ağustos'ta 50 bin 228'e kadar çıkan günlük vaka sayısı bugün 8 bin 633 olarak kaydedildi. Yine 24 Ağustos'ta 709'a kadar yükselen günlük can kaybı da bugün 132'ye kadar düştü.

Ülkedeki şehirlerin neredeyse tamamı bir süre öncesine kadar risk gruplarına göre "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategorideyken, bugün itibarıyla bu kategorideki şehir sayısı 29'a kadar geriledi.

Son günlerde bazı sağlık yetkililerinin kış mevsimiyle birlikte "salgında 6. dalganın yaşanabileceği" uyarıları üzerine, İran Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak "ülke genelinde hastaneye yatanların sayısının azaldığını ve şu an itibarıyla böyle bir tehlikenin olmadığını" bildirdi.

İran'da vaka sayılarının düşmesi ve virüs kaynaklı can kayıplarının azalmasıyla birlikte, 20 ay aradan sonra ilk kez 22 Ekim'de camilerde cuma namazı kılınmaya başlandı.

Ayrıca uzaktan devam eden eğitimin yüz yüze yapılabilmesi için geçen ay okullarda 12-18 yaş aralığındaki öğrencilerin aşılanmasına başlandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de aşılama oranının artmasıyla birlikte okullar ve üniversitelerde 22 Kasım'dan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesi talimatı verdi.???????