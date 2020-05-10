İran'da "asılsız Kovid-19 paylaşımı" gerekçesiyle 320 kişiye gözaltı

İran'da sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşım yaptıkları öne sürülen 320 kişi gözaltına alındı.

İran'da sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşım yaptıkları öne sürülen 320 kişi gözaltına alındı. İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan, İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri, "Sosyal medyada Kovid-19 salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulunan 320 kişi gözaltına alındı." dedi. Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 589'a, vaka sayısı 106 bin 220'ye ulaşmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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