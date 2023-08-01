İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kurumlar tatil edildi - Son Dakika
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İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kurumlar tatil edildi

01.08.2023 10:24

İran Hükümeti, aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 2-3 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde tüm kurumların tatil edilmesi kararı aldı. İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan öneri, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Tahran'da 40 derece, bazı kentlerde ise 51 derece sıcaklık bekleniyor.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2-3 Ağustos'ta ülke genelinde tüm kurumların tatil edilmesi kararı alındı. Ülkenin güneybatısındaki bazı kentlerinde ise hava sıcaklığının 51 dereceyi bulacağı öngörülüyor.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE TATİL OLACAK

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünlerde eşi görülmemiş sıcaklar nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığının ülke genelinde çarşamba ve perşembe günleri tatil yapılması önerisi Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi." ifadelerini kullandı.

51 DERECEYİ BULACAK

Son haftalarda aşırı sıcak havanın etkili olduğu İran'da yarın ülkenin güneybatısındaki bazı kentlerde hava sıcaklığının 51 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Başkent Tahran'da ise 40 derece sıcaklık bekleniyor.

BAKAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, hükümete, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgelerin hafta sonu tatil ilan edilmesini önermişti.

Kaynak: AA
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