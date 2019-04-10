Son Dakika Haberleri: İran'da Askeri Helikopter Düştü: 1 Ölü

İran'da Askeri Helikopter Düştü: 1 Ölü

6 dakika önce

İran ordusuna ait bir askeri helikopter, İran - Irak sınırına yakın bir bölgede düştü.

İran'da Askeri Helikopter Düştü: 1 Ölü, System.String[]
İran ordusuna ait bir askeri helikopter, İran - Irak sınırına yakın bir bölgede düştü. İran medyası, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını duyurdu.

İran basını sınır güvenliğinden sorumlu askerleri taşıyan helikopterin Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye'ye bağlı Silvana kasabasının Dalampar bölgesinde dağlık alana düştüğünü; kazada bir kişinin öldüğünü; 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Helikopterin düşüş nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:43 Kaynak: DHA
Dünya
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