İran'da atanamayan öğretmenler gösteri düzenledi - Son Dakika

İran'da atanamayan öğretmenler gösteri düzenledi
20.01.2021 12:21
İran'da Eğitimciler Hareketi Örgütü üyeleri, atamaları yapılmayan öğretmenlerin sesini duyurmak için İran Meclisi önünde eylem düzenledi.
İran'da Eğitimciler Hareketi Örgütü üyeleri, atamaları yapılmayan öğretmenlerin sesini duyurmak için İran Meclisi önünde eylem düzenledi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Eğitimciler Hareketi Örgütü üyeleri, başkent Tahran'da meclis binası önünde attıkları slogan ve taşıdıkları pankartlarla göreve atanamayan öğretmenlerin sorunlarını gündeme getirdi.
Gösteriye katılan eğitim camiasından bazı eylemcilerin, şehir dışından geldikleri ve meclis binası etrafındaki parklarda geceledikleri belirtiliyor.
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