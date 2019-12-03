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İran'da ayaklanma planladığı iddia edilen üniversite öğrencilerine gözaltı
6 saat önce
İran'da, üniversitelerde eylem düzenleyip 'asayişi bozmayı planladığı' öne sürülen bir grup gözaltına alındı.
İran'da, üniversitelerde eylem düzenleyip 'asayişi bozmayı planladığı' öne sürülen bir grup gözaltına alındı.
İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu şüphelilerin, ulusal öğrenci günü olan 7 Aralık'ta, ülke genelindeki yüksek öğretim kurumlarında ayaklanarak kargaşa yaratmayı hedeflediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:12
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