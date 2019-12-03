Son Dakika Haberleri: İran'da ayaklanma planladığı iddia edilen üniversite öğrencilerine gözaltı
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İran'da ayaklanma planladığı iddia edilen üniversite öğrencilerine gözaltı

6 saat önce

İran'da, üniversitelerde eylem düzenleyip 'asayişi bozmayı planladığı' öne sürülen bir grup gözaltına alındı.

İran'da ayaklanma planladığı iddia edilen üniversite öğrencilerine gözaltı, System.String[]

İran'da, üniversitelerde eylem düzenleyip 'asayişi bozmayı planladığı' öne sürülen bir grup gözaltına alındı.


İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu şüphelilerin, ulusal öğrenci günü olan 7 Aralık'ta, ülke genelindeki yüksek öğretim kurumlarında ayaklanarak kargaşa yaratmayı hedeflediği belirtildi.

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İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:12 
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