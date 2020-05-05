Sistan-Beluçistan İstihbarat Genel Müdürlüğünden 30 Nisan'da yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilen bazı terör saldırılarının failleri oldukları ileri sürülen 4 kişinin düzenlenen operasyonla yakalandığı duyurulmuştu.

Geçen hafta da Sistan-Beluçistan eyaletinde bazı terör saldırılarının failleri oldukları iddia edilen 4 kişi yakalanmıştı.

Abbaszade gözaltına alınanların kimliğine ilişkin bilgi vermezken bu isimlerle irtibatlı oldukları düşünülen kişilere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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