Son Dakika Haberleri: İran'da Bağımlılık Tedavi Merkezinde Yangın: 1 Ölü, 11 Yaralı

İran'da Bağımlılık Tedavi Merkezinde Yangın: 1 Ölü, 11 Yaralı

48 dakika önce

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde bağımlıların toplu intihar girişiminde bulunarak koğuşlarını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İran'da Bağımlılık Tedavi Merkezinde Yangın: 1 Ölü, 11 Yaralı, System.String[]
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde bağımlıların toplu intihar girişiminde bulunarak koğuşlarını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Bender Abbas İtfaiye Müdürü Fercam Danış, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde toplu intihar girişiminde bulunuldu. Koğuşlarda çıkarılan yangın sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı." dedi.

Merkezde bulunan bağımlıların, yaşam şartlarını protesto etmek amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu aktaran Fercam, "Söz konusu kişiler, koğuşlarının kapılarını içeriden kilitleyerek, yaklaşık 1 saat taleplerini dile getirmelerinin ardından söz konusu girişimde bulunmuşlardır." diye konuştu.

İtfaiye görevlilerinin duvarı yıkarak yangın mahallindeki insanları tahliye ettiğini anlatan Fercam, merkezin güvenlik tedbirlerinden yoksun olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:56 Kaynak: AA

İran, Güncel
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