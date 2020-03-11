İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı - Son Dakika

İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı

7 saat önce

İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı.

İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı

İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:56 Kaynak: DHA
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