İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı - Son Dakika

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İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı
7 saat önce
İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:56 Kaynak: DHA
İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı
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