İran'da banka çalışanı 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da banka çalışanı 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ülkedeki çeşitli bankalarda çalışan 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

İran'da banka çalışanı 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ülkedeki çeşitli bankalarda çalışan 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran bankalarında çalışan 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Banka çalışanlarının "risklere rağmen halka hizmet için çaba gösterdiğini" ifade eden Himmeti, banka görevlilerinden talimatlara uyarak ve gerekli dikkati göstererek hizmete devam etmelerini istedi.

Virüsün tüm ülkeye yayıldığı İran'da banka çalışanlarının halk ile temas halinde oldukları ve işleri gereği kağıt paralara dokundukları için daha fazla risk altında olduğu belirtiliyor.

Ülkede koronavirüse karşı tedbirler kapsamında banka şubelerindeki çalışma saatleri azaltılmıştı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de bugün yaptığı açıklamada halka kağıt para kullanmamaları çağrısında bulunmuş ve ulaşımda kağıt para yerine başka bir sistemi hayata geçireceklerini ifade etmişti.

Merkez Bankası, Banka, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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