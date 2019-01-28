İran'da Baraj Kapaklarının Açılması Sele Neden Oldu
46 dakika önce
İran'ın Huzistan eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle oluşan fazla suyun tahliyesi amacıyla Dez ve Kerhe baraj kapaklarının açılması sonucu bazı ilçelerde sel meydana geldi.
İran
'ın Huzistan eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle oluşan fazla suyun tahliyesi amacıyla Dez ve Kerhe baraj kapaklarının açılması sonucu bazı ilçelerde sel meydana geldi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Kızılay
Cemiyeti Başkan Yardımcısı Sadık Selamet, sağanak yağışın son günlerde eyaleti etkisi altına aldığını söyledi.
Selamet, şiddetli yağışlar nedeniyle Dez ve Kerhe barajlarında oluşan suyun tahliyesi sonucu Şuş, Dezful
, Deşt-i Azadigan ve Şuşter ilçelerinde sel meydana geldiğini belirtti. Söz
konusu ilçelerde eğitime ara verildiğini ifade eden Selamet, selden etkilenen bölge sakinleri için yardım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Selin neden olduğu zarara dair henüz açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:40 Kaynak: AA
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