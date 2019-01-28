Son Dakika Haberleri: İran'da Baraj Kapaklarının Açılması Sele Neden Oldu

İran'da Baraj Kapaklarının Açılması Sele Neden Oldu

46 dakika önce

İran'ın Huzistan eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle oluşan fazla suyun tahliyesi amacıyla Dez ve Kerhe baraj kapaklarının açılması sonucu bazı ilçelerde sel meydana geldi.

İran'da Baraj Kapaklarının Açılması Sele Neden Oldu, System.String[]
İran'ın Huzistan eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle oluşan fazla suyun tahliyesi amacıyla Dez ve Kerhe baraj kapaklarının açılması sonucu bazı ilçelerde sel meydana geldi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Kızılay Cemiyeti Başkan Yardımcısı Sadık Selamet, sağanak yağışın son günlerde eyaleti etkisi altına aldığını söyledi.

Selamet, şiddetli yağışlar nedeniyle Dez ve Kerhe barajlarında oluşan suyun tahliyesi sonucu Şuş, Dezful, Deşt-i Azadigan ve Şuşter ilçelerinde sel meydana geldiğini belirtti.

Söz konusu ilçelerde eğitime ara verildiğini ifade eden Selamet, selden etkilenen bölge sakinleri için yardım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Selin neden olduğu zarara dair henüz açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Kızılay, İran, Güncel
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