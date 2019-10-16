Son Dakika Haberleri: İran'da Barış Pınarı'nı destekleyen futbolcuya men cezası
Son Dakika Spor İran'da Barış Pınarı'nı destekleyen futbolcuya men cezası

İran'da Barış Pınarı'nı destekleyen futbolcuya men cezası

28 dakika önce

İran Futbol Federasyonuna (FFIRI) ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır.

İran'da Barış Pınarı'nı destekleyen futbolcuya men cezası, System.String[]

İran Futbol Federasyonuna (FFIRI) ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.


Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.


Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.


Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri'yi tehdit etmişti.


Suriye'de görev yapan askerlerimiz Milli sporcuların selamlarına karşılık verdi...


Futbol, İran, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:42 
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