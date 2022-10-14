Tahran'ın en işlek caddelerinden Veliasr ve Keşaverz caddelerinin kesiştiği Veliasr Meydanı'nda bulunan bina cephesine İran'da önemli görülen gün ve olayların afişleri asılıyor.

İran 'ın başkenti Tahran 'ın Veliasr Meydanı'nda, bir binanın dış cephesine asılan önemli başarılara imza atmış onlarca İranlı kadının fotoğrafının yer aldığı dev afiş, görüntüleri kullanılan bazı kadınların eleştiri ve itirazları üzerine değiştirildi.

Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da 'başarılı kadınların itirazı' başkentteki dev afişi indirtti - Son Dakika

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