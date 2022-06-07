İran'da başlayan zam protestoları büyüyor

İran'ın Tebriz kentinde işçi emeklilerinin başlattığı zam protestosu, diğer kentlere de yayıldı. Ahvaz, İlam, Bender Abbas, İsfahan, Kerec ve Kerman kentlerindeki emekliler sosyal güvenlik kurumları önünde toplanarak maaşlara yapılan zam oranının arttırılmasını istedi.

İran'da dün Tebriz kentinde işçi emeklilerinin başlattığı hayat pahalılığı protestoları Ahvaz, İlam, Bender Abbas, İsfahan, Kerec ve Kerman kentlerine sıçradı. Maaşlarına yapılan zammı yeterli bulmayan yüzlerce emekli, zam oranının arttırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle bugün de sokaklara döküldü. Sosyal güvenlik kurumları önünde toplanan emekliler, hükümete tepki gösterdi. Gösterilerde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Çalışma Bakanı Huccetullah Abdulmeliki hedef alınarak, "Verilen sözler boş, sofralarımız boş", "Hakkımızı almadan oturmayacağız", "Bugün yas günü, sahipsiz emekliler için yas günü" şeklinde sloganlar atıldı.

İlam kentinde "soframız boş" sloganı atan göstericiler Sosyal Güvenlik Kurumu önüne boş yer sofrası kurdu.

"Maaş zammı adil ve enflasyon ile uyumlu olmalı"

İran'da maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesini isteyen emekliler zaman zaman ülke genelinde gösteriler düzenleyerek yetkililerden sorunlarının çözülmesini talep ediyor. İran'ın Ahvaz Milletvekili Müçteba Yusufi emekli gösterilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin emekli maaşlarına yaptığı zamda adil olmadığını belirterek, "Maaş zammı adil ve enflasyon ile uyumlu olmalı. İşçi ve devlet emeklisi arasında fark gözetilmemeli. Nasıl olur da devlet emeklilerine yüzde 10, işçi emeklilerine yüzde 57 zam yapılır?" ifadelerini kullandı.

İran'da Çalışma Bakanlığı en düşük maaşı alan işçi emeklileri için yüzde 57.4 ve yüksek maaş alanlar için yüzde 10 zam yapılacağını açıklamıştı. Yapılan zam ile birlikte ülkede asgari emekli maaşı 5 milyon 580 bin tümen (2 bin 970 TL) oldu. - TAHRAN