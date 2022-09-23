Tahran'da yönetime destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Tahran'da yönetime destek yürüyüşü düzenlendi

23.09.2022 20:12

İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürerken, başkent Tahran'da cuma namazı sonrası "yönetime destek" yürüyüşü düzenlendi.

İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürerken, başkent Tahran'da cuma namazı sonrası "yönetime destek" yürüyüşü düzenlendi.

Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazı sonrası yönetim yanlısı sloganlar artırarak dışarı çıkan cemaate, dışarıda bekleyen kalabalık da katıldı.

Pek çok kişinin katıldığı "yönetime ve güvenlik güçlerine destek yürüyüşü" Tahran'daki İnkılap Meydanı'na kadar devam etti.

Meydanda toplanan kalabalık, ülkede yayılarak devam eden gösterilere tepki göstererek "Fitneciler idam edilsin", "Polisimin yanındayım" gibi sloganlar attı.

Anonslarda, Emini'nin ölümünün ardından sokaklara dökülen protestocular "başörtüsü ve din düşmanı" olarak nitelendirilirken, "İran lideri Ali Hamaney'in izin vermesi durumunda halkın meydanlara ineceği" ifade edildi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Protestolar birçok kente yayılarak devam ederken, dün yapılan resmi açıklamalarda Tahran başta olmak üzere birçok kentte cuma namazı sonrası "protestoları kanama ve yönetime destek yürüyüşleri" yapılacağı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da yönetime destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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