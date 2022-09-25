Tahran'da yönetime destek mitingi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tahran'da yönetime destek mitingi düzenlendi

25.09.2022 19:28
Tahran'da yönetime destek mitingi düzenlendi

İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürerken, başkent Tahran'da "yönetime ve güvenlik güçlerine destek" amacıyla miting düzenlendi.

İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürerken, başkent Tahran'da "yönetime ve güvenlik güçlerine destek" amacıyla miting düzenlendi.

Başkentin Veliasr Dörtyolu'ndan yürüyüşe başlayan yönetim yanlıları, miting için İnkılap Meydanı'nda bir araya geldi.

Toplanan kalabalık, ülkede yayılarak devam eden protestolara tepki göstererek sloganlarla yönetime destek verdi.

Mitingdeki konuşmalarda, Emini'nin ölümünün ardından sokaklara dökülen protestocular "başörtüsü ve din düşmanı" olarak nitelendirilirken, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Protestolar devam ederken cuma günü Tahran başta olmak üzere birçok kentte "protestoları kınama ve yönetime destek yürüyüşleri" yapılmıştı.

YORUMLAR
500
İran İngiltere ve Norveç'in büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı İran İngiltere ve Norveç'in büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı İran'ın Atina Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı İran'ın Atina Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da yönetime destek mitingi düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor
18:08 Bağcılar'da korkunç cinayet! Annesinin kafasını kesip balkondan atan genç evi yaktı
18:02 Galatasaraylı Icardi, boşanma davası açan eşi Wanda Nara için sosyal medyada olay bir anket başlattı: Açayım mı?
18:00 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş afişinin önünde poz vermesine Bahçeli'den tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı
17:54 Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir
17:36 Belçika'da tavuklarla dolu kümesi kontrol eden adam gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı!
17:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin?
17:07 Jorge Jesus'un planı Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!
16:59 İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü
16:42 Ortak noktayı zor bulacaklar! Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası bölüşülecek mal varlığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 19:28:40. #1.13#
SON DAKİKA: Tahran'da yönetime destek mitingi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement