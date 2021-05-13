İran'da bayram namazı kılındı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif kentlerinde Ramazan Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kılındı.

Tahran'ın güneyindeki Şah Abdulazim Türbesi'nde kılınan bayram namazında İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistinliler için dua edildi.

Bayram namazı, İran'da yüksek riskli olan "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlerde açık alanlarda, az riskli yerlerde de camilerde Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde eda edildi.