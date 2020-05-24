İran'da bayram namazı koronavirüs gölgesinde kılındı - Son Dakika

İran'da bayram namazı koronavirüs gölgesinde kılındı

Tahran, (DHA)- Koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'da, Ramazan Bayramı namazı salgının gölgesinde kılındı.

Bazı camilerde salgın riski nedeniyle namaz avluda açık alanda yapılırken, sosyal mesafe kuralları göz önünde bulunduruldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olduğu ülkede, bayram namazı kılınması için camilerin açılmasına izin verildi. Geçtiğimiz günlerde Kadir Gecesi için de camiler açık tutulmuştu.