İran'da bazı milletvekillerinin yardım parası almasına tepki - Son Dakika
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İran'da bazı milletvekillerinin yardım parası almasına tepki

18.05.2022 15:24
İran'da bazı milletvekillerinin yardım parası almasına tepki

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi ve Tekab Milletvekili Hasan Himmeti, bazı milletvekillerinin halkın yoksul kesimine tahsis edilen nakdi yardım parasından aldıklarını iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi ve Tekab Milletvekili Hasan Himmeti, bazı milletvekillerinin halkın yoksul kesimine tahsis edilen nakdi yardım parasından aldıklarını iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre Himmeti, Mecliste milletvekillerine hitap ettiği konuşmasında ülkedeki pahalılık ve halkın geçim sıkıntısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yoksul kesime tahsis edilen yardım paralarının dağıtılma şeklini eleştiren Himmeti, "Halktan sıradan insanlar, işsizler ve emekliler nakdi yardım parasını henüz alamamışken (bazı) milletvekilleri aldı. Bu, kabul edilebilir değil. Yardımlar kayıt sistemi yeniden düzenlenmeli." dedi.

Ülkede ihtiyaç sahipleri kredi almakta zorlanırken bazılarının milyarlarca tümen geri dönüşü olmayan krediler almalarını eleştiren Himmeti, söz konusu kredileri alan bu kişilerin yargılanması gerektiğini kaydetti.

Nüfusun yaklaşık 81 milyon olduğu İran'da nakdi yardım parası, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde (2010 yılında) 78 milyon kişiye aylık 45 bin tümen (yaklaşık 45 dolar) olarak dağıtıldı. Ülkedeki yüksek enflasyon ve buna bağlı hayat pahalılığı nedeniyle Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, geçtiğimiz günlerde, nakdi yardım parasının 300 bin tümene (yaklaşık 10 dolar) çıkarılacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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