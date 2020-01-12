İran'da bazı üniversitelerde, Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi - Son Dakika
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İran'da bazı üniversitelerde, Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi

11 dakika önce

İran'da bazı üniversitelerde, Ukrayna Havayollarına ait uçağın ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürülmesine karşı gösteri düzenlendi.

İran'da bazı üniversitelerde, Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi, System.String[]

İran'da bazı üniversitelerde, Ukrayna Havayollarına ait uçağın ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürülmesine karşı gösteri düzenlendi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, başkent Tahran'da Şehid Beheşti ve Alame Tabatabai üniversitelerinde uçak kazasında ölenleri anma programı rejim karşıtı gösterilere sahne oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Şehid Beheşti Üniversitesi yerleşkesinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Öğrenci Hamaney'i istemiyor", Alame Tabatabai Üniversitesinde ise "Kardeşim intikamını alacağım" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

İsfahan ve Erak üniversitelerinde de öğrenciler rejim aleyhtarı sloganlar atarken Kirman, Loristan ve Mazenderan'daki üniversitelerde hayatlarını kaybedenlerin anısına mumlar yakıldı.

Dün Şiraz, Reşt ve Hemedan'da gösteriler düzenlenmiş, Tahran'daki gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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