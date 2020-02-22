İran'da belediye başkanına koronavirüs teşhisi konuldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da belediye başkanına koronavirüs teşhisi konuldu - Son Dakika Dünya

İran'da belediye başkanına koronavirüs teşhisi konuldu

6 saat önce

İran'da devlet televizyonu Tahran'da 13. bölgenin belediye başkanlığını yapan Murtaza Rahmanzade'ye koronavirüs teşhisi konulduğunu duyurdu.

İran'da belediye başkanına koronavirüs teşhisi konuldu, System.String[]

İran'da devlet televizyonu Tahran'da 13. bölgenin belediye başkanlığını yapan Murtaza Rahmanzade'ye koronavirüs teşhisi konulduğunu duyurdu.


Devlet televizyonunun haberine göre Belediye Başkanı Rahmanzade koronavirüs belirtileriyle hastanede tedavi altına alındı. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rahmanzade'nin yapılan testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.

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Koronavirüs, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:54 
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