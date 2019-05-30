İran'da benzin artık Yakıt Kartı ile satılacak
1 saat önce
İran'da 11 Ağustos'tan itibaren ülkenin tüm eyaletlerinde vatandaşlar benzini sadece "Yakıt Kartı" ile alabilecek.
İran
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:58
'da 11 Ağustos'tan itibaren ülkenin tüm eyaletlerinde vatandaşlar benzini sadece "Yakıt Kartı" ile alabilecek.
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