Son Dakika Haberleri: İran'da benzin artık Yakıt Kartı ile satılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

İran'da benzin artık Yakıt Kartı ile satılacak

1 saat önce

İran'da 11 Ağustos'tan itibaren ülkenin tüm eyaletlerinde vatandaşlar benzini sadece "Yakıt Kartı" ile alabilecek.

İran'da benzin artık Yakıt Kartı ile satılacak, System.String[]
İran'da 11 Ağustos'tan itibaren ülkenin tüm eyaletlerinde vatandaşlar benzini sadece "Yakıt Kartı" ile alabilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:58 
İran, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motorine indirim geldi ancak pompaya yansımayacak Bahreynli milyoner sokak lambasında ders çalışan çocuğa ev bağışladı EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı A Milli Takımımız, Yunanistan'ı rahat geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 23:17:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da benzin artık Yakıt Kartı ile satılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]