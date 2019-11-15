Son Dakika Haberleri: İran'da benzin fiyatlarına düzenleme geldi
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İran'da benzin fiyatlarına düzenleme geldi

7 saat önce

İran Ulusal Petrol Şirketi, benzin fiyatlarının her 60 litre benzin için bin 500 tümen (75 kuruş) ve 60 litre üstü için 3 bin tümen (1.5 TL) olacağını duyurdu.

İran'da benzin fiyatlarına düzenleme geldi, System.String[]

İran Ulusal Petrol Şirketi, benzin fiyatlarının her 60 litre benzin için bin 500 tümen (75 kuruş) ve 60 litre üstü için 3 bin tümen (1.5 TL) olacağını duyurdu.


İran Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada benzin fiyatlarında düzenlemeye gidildiği ve aylık 60 litreye kadar bin tümen (50 kuruş) olan benzin fiyatının bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltildiği duyuruldu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, benzin fiyatlarına yapılan zamdan elde edilen gelir ile 18 milyon aileye yardım yapılacağını belirterek, "Tek kişilik aileler için 55 tümen (26 TL) ve beş kişilik aileler için 205 tümen (99 TL) maddi yardım yapılacak" dedi.


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İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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