İran'da benzin istasyonunda yangın: 3 ölü - Son Dakika

İran'da benzin istasyonunda yangın: 3 ölü
İran'ın Kazvin eyaletindeki benzin istasyonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İran'ın Kazvin eyaletindeki benzin istasyonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kazvin eyaletinin Takistan ilçesindeki benzin istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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