Son Dakika Haberleri: İran'da benzin zammını protesto gösterileri büyüyor: Sircan şehrindeki eylemde 1 kişi öldü
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İran'da benzin zammını protesto gösterileri büyüyor: Sircan şehrindeki eylemde 1 kişi öldü

6 saat önce

İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ederken, Kirman eyaletine bağlı Sircan şehrindeki eylemde 1 kişi öldü.

İran'da benzin zammını protesto gösterileri büyüyor: Sircan şehrindeki eylemde 1 kişi öldü, System.String[]

İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ederken, Kirman eyaletine bağlı Sircan şehrindeki eylemde 1 kişi öldü.


İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi, kentte gösterilerin barışçıl şekilde başladığını fakat bir grubun gösterileri provoke etmeye çalıştığını ve bir benzin istasyonunu tahrip ettiğini belirtti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:18 
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