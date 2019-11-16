İran'da benzin zammını protesto gösterileri büyüyor: Sircan şehrindeki eylemde 1 kişi öldü

İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ederken, Kirman eyaletine bağlı Sircan şehrindeki eylemde 1 kişi öldü.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi, kentte gösterilerin barışçıl şekilde başladığını fakat bir grubun gösterileri provoke etmeye çalıştığını ve bir benzin istasyonunu tahrip ettiğini belirtti.