Son Dakika Haberleri: İran'da benzin zammını protestoları sürüyor
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İran'da benzin zammını protestoları sürüyor

6 saat önce

Tahran'ın Demavend ilçesinde benzin zammını protesto eden İranlıların kontak kapatarak trafiği durdurması İranlıların slogan atması İranlıların yolda ateş yakması Duran trafikte bekleyen araçlar İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

Tahran'ın Demavend ilçesinde benzin zammını protesto eden İranlıların kontak kapatarak trafiği durdurması

İranlıların slogan atması

İranlıların yolda ateş yakması

Duran trafikte bekleyen araçlar İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bugün ülkenin bir çok kentinde devam eden gösterilere bazı noktalarda güvenlik güçleri sert müdahale etti.

Tebriz, Şiraz ve Huzistan gibi kentlerde güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu arbede yaşanırken, Tahran'daki gösterilerde bazı sürücüler ana yollarda kontak kapatarak trafiği durdurdu.

Göstericiler, "Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz" şeklinde sloganlar attı.

Hürremabad, İlam, Kum, Senendeç, Kazvin ve Şahrud kentlerinde de halk benzine yapılan zammı protesto etti.

İran devlet televizyonu da ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde dün gece benzin zammını protesto eden kalabalığın üzerine "kimliği belirsiz ve şüpheli" kişilerce ateş açılması sonucu yaralananlar olduğunu duyurdu.

İran'da benzin zammını protestoları sürüyor

Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:19 Kaynak: AA
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