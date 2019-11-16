Son Dakika Haberleri: İran'da benzin zammını protestoları sürüyor (2)
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İran'da benzin zammını protestoları sürüyor (2)

6 saat önce

Tahran'da benzin zammını protesto eden İranlıların kontak kapatarak trafiği durdurması İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

Tahran'da benzin zammını protesto eden İranlıların kontak kapatarak trafiği durdurması

İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bugün ülkenin bir çok kentinde devam eden gösterilere bazı noktalarda güvenlik güçleri sert müdahale etti.

Tebriz, Şiraz ve Huzistan gibi kentlerde güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu arbede yaşanırken, Tahran'daki gösterilerde bazı sürücüler ana yollarda kontak kapatarak trafiği durdurdu.

Göstericiler, "Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz" şeklinde sloganlar attı.

Hürremabad, İlam, Kum, Senendeç, Kazvin ve Şahrud kentlerinde de halk benzine yapılan zammı protesto etti.

İran devlet televizyonu da ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde dün gece benzin zammını protesto eden kalabalığın üzerine "kimliği belirsiz ve şüpheli" kişilerce ateş açılması sonucu yaralananlar olduğunu duyurdu.

İran'da benzin zammını protestoları sürüyor (2)

Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:01 Kaynak: AA
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